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Bersenjata Lengkap, Jenderal Kopassus Lucky Avianto Gempur KKB Lewat Udara

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |14:08 WIB
Bersenjata Lengkap, Jenderal Kopassus Lucky Avianto Gempur KKB Lewat Udara
Jenderal Kopassus Lucky Avianto Gempur KKB Lewat Udara
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PAPUA – Pangkogabwilhan II  Letjen TNI Lucky Avianto bersama jajarannya memberantas kelompok separatis TPNPB OPM di hutan belantara Papua. Lucky menggunakan dua helikopter Caracal TNI AU mengejar anggota KKB.

‘Dari udara, Kogabwilhan III melakukan pemantauan pergerakan TPNPB OPM di hutan, bukit, dan lembah, salah satunya yang berada di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang disinyalir menjadi tempat pelarian sisa-sisa kelompok separatis OPM,” ujar Lucky, Jumat (6/11/2026).

Dia menjelaskan, wilayah Intan Jaya sebelumnya masuk dalam kategori zona hitam OPM, dimana pada 25 September lalu, pasukan Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops Habema di bawah kendali Kogabwilhan III, yang mendapatkan info awal keberadaan kelompok OPM di Intan Jaya dari Badan Intelijen Negara atau BIN, terlibat kontak senjata dan dalam peristiwa tersebut, 4 KKB tewas di lokasi kejadian.

“Selain patroli udara, kami juga mengunjungi pasukan Satgas TNI Koops Habema di pos keamanan yang tersebar di titik-titik kuat TNI di Intan Jaya,”ujar Jenderal Kopassus tersebut.

“Untuk memberikan semangat sekaligus menganugerahkan penghargaan atas dedikasi dan prestasi prajurit yang berhasil menjalankan tugas serta kewajibannya, dalam menegakkan kedaulatan negara serta melindungi masyarakat di Papua,” sambungnya.

Lucky meminta kepada masyarakat Distrik Hitapida yang berada disekitar titik-titik kuat TNI, Kogabwilhan III melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kedamaian Papua, yang dibalut dengan berbagai kegiatan sosial.

“Kegiatan sosial ini adalah salah satu wujud dari upaya persuasif TNI yang mengedepankan pendekatan berbasis pada pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah,”ujarnya.

 

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