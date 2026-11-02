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Tragis! KKB Tikam ASN hingga Pisau Tertancap di Leher, Diduga Balas Dendam Anggotanya Ditangkap

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |15:45 WIB
Tragis! KKB Tikam ASN hingga Pisau Tertancap di Leher, Diduga Balas Dendam Anggotanya Ditangkap
KKB Tikam ASN hingga Pisau Tertancap di Leher/ist
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PUNCAK - Seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial MM (44) ditikam orang tidak dikenal (OTK) di Kompleks Pasar Kago, Kampung Ulumuni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pelaku diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Korban luka tusuk parah di leher setelah diserang saat duduk di atas sepeda motor. Pelaku menyerang korban dari arah belakang menggunakan pisau hingga menembus bagian depan leher. Setelah melakukan aksinya, anggota KKB tersebut melarikan diri ke arah Kampung Ulumuni.

Berdasarkan penyelidikan awal, diduga ada lima orang yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Tiga orang disebut bertugas mengawasi situasi sekitar, sedangkan dua lainnya melakukan penikaman. Identitas para pelaku masih diselidiki.

"Kita akan melakukan penydikan untuk mengungkap siapa pelaku dari penindakan ini," ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Senin (2/11/2026).

Korban sempat berteriak meminta pertolongan setelah diserang. Warga kemudian berdatangan dan membawa korban ke RSUD Ilaga untuk mendapatkan penanganan medis.

Meski mengalami luka serius, korban masih dalam keadaan sadar. Pisau yang diduga digunakan untuk menyerang korban bahkan masih tertancap di tubuhnya saat mendapatkan penanganan awal.

Karena keterbatasan fasilitas medis di RSUD Ilaga, korban dirujuk ke RSUD Timika pada Senin (2/11/2026) pagi menggunakan pesawat dengan pengawalan polisi. Korban direncanakan kembali dirujuk ke Makassar untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Sementara itu, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Puncak telah menyisir sekitar lokasi kejadian, meminta keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti.

Barang bukti yang telah dicatat antara lain jaket dan celana jeans berwarna biru navy serta baju hitam milik korban.

 

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