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Jenazah Sertu Heri Korban Kecelakaan Helikopter Dievakuasi, Hari Ini Dimakamkan di TMP Trenggalek

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |00:33 WIB
Jenazah Sertu Heri Korban Kecelakaan Helikopter Dievakuasi, Hari Ini Dimakamkan di TMP Trenggalek
Jenazah Sertu Heri Korban Kecelakaan Helikopter Dievakuasi
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JAKARTA - Jenazah Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo, salah satu prajurit TNI yang gugur dalam kecelakaan helikopter Mi-17 V5 saat menjalankan misi kemanusiaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berhasil ditemukan tim gabungan pada Jumat (6/11/2026). 

Helikopter tersebut mengalami musibah pada Rabu (4/11) ketika melaksanakan operasi water bombing di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Jenazah Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo selanjutnya akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Trenggalek, Jawa Timur, untuk dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Trenggalek pada Sabtu (7/11/2026). 


“Upacara pemakaman tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir TNI atas jasa, dedikasi, dan pengorbanan almarhum dalam menjalankan tugas kemanusiaan, ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas.

Sebelumnya, kata dia, TNI juga telah melaksanakan upacara pemakaman militer  terhadap dua prajurit yang gugur dalam musibah kecelakaan helikopter, yakni Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung, serta Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar Rizki Hartio di TMP Giri Tunggal, Semarang.

 

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