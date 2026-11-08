Helikopter Karhutla Jatuh, Cockpit Voice Recorder Berhasil Ditemukan!

JAKARTA - Tim gabungan TNI dan Basarnas menemukan Cockpit Voice Recorder (CVR) helikopter Mi-17V5 di perairan Kuala Pembuang, Desa Sungai Perlu, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (8/11/2026).

“Keberhasilan ini tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras tim gabungan yang bahu-membahu di lapangan,” kata Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin.

Operasi pencarian dimulai pukul 05.00 WIB hingga akhirnya berhasil menemukan CVR pada pukul 07.05 WIB. Temuan ini merupakan hasil keterlibatan tim penyelam dari SAR dan TNI KOPPEBA Kolonel Laut (S) Suwandi.

“Meskipun arus laut cukup kuat, kondisi air keruh, berlumpur, dan jarak pandang yang sangat terbatas, tim tetap pantang menyerah dan bekerja dengan penuh kehati-hatian demi menemukan perangkat penting tersebut,” ujarnya.

Setelah berhasil ditemukan, CVR tersebut selanjutnya diserahkan kepada Tim Investigasi Puspenerbad untuk mendukung penyelidikan lebih lanjut.