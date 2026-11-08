Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dibidik Kejagung, Raja Nikel Arif Kurniawan Berada di Luar Negeri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |09:06 WIB
Dibidik Kejagung, Raja Nikel Arif Kurniawan Berada di Luar Negeri
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebutm sosok Arif Kurniawan (AK) yang diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara berada di luar negeri.

“Posisi AK pada saat ini, sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain, dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar dikutip Minggu (8/11/2026).

Saiful menjelaskan, peran Arif Kurniawan sebagai penerima manfaat terungkap berdasarkan keterangan puluhan saksi yang telah diperiksa.

"Yang bersangkutan pada saat proses penyidikan ini belum ditemukan di Indonesia. Sehingga pada saat ini fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi. Bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK," ujarnya.

Dia menjelaskan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025. Dia menuturkan, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat.

“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ungkapnya.

Salah satu temuan penyidik kata dia adalah, manipulasi izin usaha pertambangan PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir tahun 2015.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/337/3226425/korupsi-9bAO_large.jpg
Hari Ini, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Tambang Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213803/ketua_ombudsman-Cpiz_large.jpg
Kejagung Gencar Bongkar Kasus Tambang, Pakar: Tata Kelola Harus Dibenahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/16/337/2278905/ma-diskon-1-5-tahun-penjara-hukuman-eks-cagub-sultra-dan-anaknya-9HFEGtRtYi.jpg
MA "Diskon" 1,5 Tahun Penjara Hukuman Eks Cagub Sultra dan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/20/337/2249106/usut-korupsi-izin-tambang-di-konawe-kpk-periksa-komisaris-pt-konutara-sejati-OOb9mHg04x.jpg
Usut Korupsi Izin Tambang di Konawe, KPK Periksa Komisaris PT Konutara Sejati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/16/337/2247290/usut-korupsi-izin-tambang-di-konawe-utara-kpk-periksa-bos-harita-group-tMFa3an07N.jpg
Usut Korupsi Izin Tambang di Konawe Utara, KPK Periksa Bos Harita Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/09/337/2196566/kpk-panggil-direktur-pt-indika-multimedia-terkait-korupsi-tambang-di-konawe-utara-2kat0RRLY6.jpg
KPK Panggil Direktur PT Indika Multimedia Terkait Korupsi Tambang di Konawe Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement