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Antisipasi Bencana Nuklir, Iran Bagikan Tablet Yodium Anti-Radiasi untuk Warga Bushehr

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |01:05 WIB
Antisipasi Bencana Nuklir, Iran Bagikan Tablet Yodium Anti-Radiasi untuk Warga Bushehr
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TEHERAN — Otoritas kesehatan Iran terus mendistribusikan tablet yodium kepada penduduk kota Bushehr di wilayah selatan—lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang beroperasi di negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana kesiapsiagaan darurat yang diluncurkan sebelum perang Juni 2025, demikian dilaporkan kantor berita Young Journalists Club (YJC).

Wakil kepala bidang kesehatan di Universitas Ilmu Kedokteran Bushehr menyatakan bahwa distribusi tersebut pada awalnya diprioritaskan bagi wilayah di sekitar PLTN, sebelum diperluas ke seluruh penjuru kota.

Pejabat tersebut mengungkapkan bahwa total 180.000 tablet yodium telah didistribusikan berdasarkan keputusan otoritas penanggulangan krisis.

Menurut pejabat tersebut, tablet-tablet itu tetap tersedia bagi warga di berbagai pusat kesehatan komprehensif di seluruh Bushehr.

Program distribusi ini terbatas bagi penduduk Bushehr dan bertujuan untuk mencegah penyerapan yodium radioaktif jika terjadi insiden nuklir atau radiologis.

Pejabat tersebut menjelaskan bahwa tablet harus dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu di sekitar potensi paparan—mulai dari 24 jam sebelum insiden hingga empat jam setelahnya—dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan usia.

Untuk bayi di bawah usia satu bulan, dosis yang dianjurkan adalah seperdelapan tablet; anak usia satu bulan hingga tiga tahun mendapat seperempat tablet; anak usia tiga hingga 12 tahun mendapat setengah tablet; dan mereka yang berusia di atas 12 tahun mendapat satu tablet penuh, jelas pejabat tersebut.

 

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Topik Artikel :
Iran Yodium Radiasi Nuklir
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