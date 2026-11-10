Gibran Buka-bukaan Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Bahas Ijazah hingga Keinginan Mundur

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiskusi selama dua setengah jam dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu topik dalam diskusi tersebut mengenai polemik ijazah SMA.

Dalam diskusi tersebut, ia menganggap Prabowo seperti ayahnya sendiri. Bahkan, Prabowo turut memberikan banyak saran dan masukan terkait polemik ijazah yang tengah dihadapinya.

"Seperti teman-teman ketahui. Tadi pagi saya ketemu dengan bapak presiden, pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Salah satu masukan dari Prabowo dalam diskusi tersebut, Gibran diminta untuk tetap berjuang membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Termasuk diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait sebagai upaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini, salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," kata Gibran.

"Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," sambungnya.

Namun di sisi lain, Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi masyarakat mengenai ijazah SMA-nya. Dirinya tak ingin isu ijazah SMA ini justru menjadi polemik politik yang berlarut-larut.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Prabowo dan Gibran berdiskusi selama dua setengah jam.