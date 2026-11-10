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Breaking News! Gibran Temui Prabowo, Ajukan Pengunduran Diri dari Wapres

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |15:33 WIB
Breaking News! Gibran Temui Prabowo, Ajukan Pengunduran Diri dari Wapres
Mensesneg Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. 

Pertemuan keduanya diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Prasetyo mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazahnya.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Diantaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.

 

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