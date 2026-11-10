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Kepsek yang Copot Foto Wapres Minta Maaf Usai Didatangi Relawan Gibran

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |02:00 WIB
Kepsek yang Copot Foto Wapres Minta Maaf Usai Didatangi Relawan Gibran
Kepsek yang Copot Foto Wapres Minta Maaf Usai Didatangi Relawan Gibran
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GROBOGAN – Penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Madrasah Aliyah (MA) Plus Al Hidayah Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berbuntut panjang. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kepala MA Al-Hidayah, Ahmad Zaki Iqbal didatangi relawan pendukung Gibran yang tergabung dalam Pengurus Cabang Gerakan Berani Nusantara (G-BRAN) Grobogan, Senin (9/11/2026).

Kedatangan relawan tersebut mendapat pengawalan langsung dari aparat TNI-Polri serta tim pengawas pendidikan bertujuan meminta klarifikasi resmi dari Kepala MA Plus Al Hidayah, Ahmad Zaki Iqbal, terkait motif pencopotan foto lambang negara tersebut.

Dalam mediasi, Zaki Iqbal menjelaskan, penurunan foto wapres dilakukan karena pihak sekolah mengkhawatirkan berkembangnya polemik serta isu terkait ijazah Gibran di tengah masyarakat.

"Pencopotan tersebut bukan dimaksudkan untuk memicu kegaduhan publik. Kami menyampaikan permohonan maaf atas video penurunan foto yang telah terlanjur viral," ujar Ahmad Zaki Iqbal.

Setelah mendengarkan klarifikasi dan mencapai kesepakatan damai, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya kembali dipasang di dinding kantor sekolah pada posisi semula, bersanding dengan foto Presiden Prabowo Subianto dan lambang negara Garuda Pancasila.

 

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