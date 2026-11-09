Dasco soal Rapat Usulan Pemakzulan Gibran: Tunggu Masa Sidang DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pimpinan DPR RI belum membahas usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Untuk itu, pihaknya masih menunggu pembukaan masa sidang setelah rapat paripurna esok hari.

Menurut Dasco, DPR banyak menerima masukan dan aspirasi masyarakat terkait persoalan pemakzulan Gibran. Namun, ia mengatakan masa sidang DPR RI baru akan dibuka pada Selasa 10 November 2026 besok.

"Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dasco menyampaikan pimpinan DPR RI akan menunggu sikap dari masing-masing anggota dalam menyikapi usulan pemakzulan Gibran saat paripurna pembukaan masa sidang besok. "Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," katanya.

Diakui Dasco, usulan pemakzulan Gibran banyak dibahas secara lintas fraksi secara informal, karena memang masih belum masuk masa sidang. Mereka juga meminta agar hal tersebut dibahas dalam forum resmi.

(Arief Setyadi )

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