Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dasco soal Rapat Usulan Pemakzulan Gibran: Tunggu Masa Sidang DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |12:40 WIB
Dasco soal Rapat Usulan Pemakzulan Gibran: Tunggu Masa Sidang DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pimpinan DPR RI belum membahas usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Untuk itu, pihaknya masih menunggu pembukaan masa sidang setelah rapat paripurna esok hari.

Menurut Dasco, DPR banyak menerima masukan dan aspirasi masyarakat terkait persoalan pemakzulan Gibran. Namun, ia mengatakan masa sidang DPR RI baru akan dibuka pada Selasa 10 November 2026 besok.

"Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dasco menyampaikan pimpinan DPR RI akan menunggu sikap dari masing-masing anggota dalam menyikapi usulan pemakzulan Gibran saat paripurna pembukaan masa sidang besok. "Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," katanya.

Diakui Dasco, usulan pemakzulan Gibran banyak dibahas secara lintas fraksi secara informal, karena memang masih belum masuk masa sidang. Mereka juga meminta agar hal tersebut dibahas dalam forum resmi.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214644/viral-z3Hw_large.jpg
Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Dugaan Penipuan Buku Gibran End Game, Ini Reaksi Rismon Sianipar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146576/ade_armando_soroti_perbedaan_tanda_tangan_purnawirawan_di_surat_pemakzulan_gibran-CVWY_large.jpg
Ade Armando Soroti Perbedaan Tanda Tangan Purnawirawan di Surat Pemakzulan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/512/3035197/usai-serahkan-surat-pengunduran-diri-ke-dprd-solo-gibran-rakabuming-langsung-berberes-kantor-j2ttSi8oI0.jpg
Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri ke DPRD Solo, Gibran Rakabuming Langsung Berberes Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/512/3034205/gibran-rakabuming-segera-mengundurkan-diri-sekwan-sudah-bahas-grand-designnya-7uQeKJN14b.jpg
Gibran Rakabuming Segera Mengundurkan Diri, Sekwan Sudah Bahas Grand Designnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004158/kalah-di-pengadilan-almas-tsaqibbirru-tak-akan-tuntut-apapun-lagi-dari-gibran-NqNWtVOxbn.jpeg
Kalah di Pengadilan, Almas Tsaqibbirru Tak Akan Tuntut Apapun Lagi dari Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/337/2994788/gibran-dan-keluarga-rayakan-momen-lebaran-di-rumah-prabowo-hc1G5In9vZ.jpg
Gibran dan Keluarga Rayakan Momen Lebaran di Rumah Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement