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DKPP Terima Lima Aduan soal Pencalonan Gibran, Dua Siap Disidangkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |21:15 WIB
DKPP Terima Lima Aduan soal Pencalonan Gibran, Dua Siap Disidangkan
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengakui telah menerima lima aduan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

"Kami telah menerima lima aduan ya, pascaputusan Mahkamah Konstitusi itu," kata Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat ditemui di Kantor KPU, Sabtu (7/11/2026).

"Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil," sambungnya.

Sementara itu, dua aduan lainnya masih dalam tahap verifikasi administrasi, sedangkan satu aduan belum memenuhi syarat administrasi.

"Jadi DKPP memastikan semua akan ditangani, tetapi tentu kita perlu waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat," ujarnya.

 

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