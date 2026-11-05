Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putusan MA Soal Ijazah Gibran, Pakar: Jabatan Wapres Tak Otomatis Gugur

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |12:13 WIB
Putusan MA Soal Ijazah Gibran, Pakar: Jabatan Wapres Tak Otomatis Gugur
Mahkamah Agung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinilai tidak serta-merta berdampak pada kedudukannya sebagai Wakil Presiden.

Pakar hukum Deny Hariyatna menjelaskan, bahwa perkara tersebut berada dalam ranah hukum tata usaha negara (TUN), yakni menyangkut keabsahan dokumen administrasi yang diterbitkan pemerintah.

"Putusan Tata Usaha Negara itu menghukum Pejabat Tata Usaha Negara, kesalahan harus dilihat sebagai kesalahan TUN," ujar Deny, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, pembatalan surat penyetaraan perlu dibedakan dari persoalan pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden. Keduanya memiliki mekanisme hukum yang berbeda.

"Tidak ada satu pun pernyataan hukum atau pengadilan yang kemudian menyatakan bahwa pribadi Wakil Presiden tidak memenuhi syarat lagi," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252211//bonatua_silalahi-Hsyf_large.jpg
Bareskrim Periksa Bonatua Silalahi Terkait Suket Pendidikan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3251944//viral-GXO1_large.jpg
Apakah Gibran Ikut Disadap Listyo Cs? Menko Yusril: Yang Baru Saya Dengar Presiden!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251821//polri-eBSE_large.jpg
Polri Masih Dalami Laporan Suket Ijazah SMA Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251778//viral-1BsM_large.jpg
Golkar Dorong Pimpinan Parpol Bertemu dan Tentukan Sikap soal Putusan Suket Gibran Tidak Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251777//viral-ECB7_large.jpg
Fraksi Gerindra Tentukan Sikap soal MA Putuskan Suket Ijazah Gibran Tidak Sah Usai Reses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251672//mk_gelar_sidang_putusan_sengketa_ijazah_gibran-wrY8_large.jpg
5 Fakta Persidangan Ijazah Gibran, dari Putusan MK, MA hingga Gugatan di PTUN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement