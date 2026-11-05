Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Tetangga Nekat Bunuh dan Rampok Istri Pengacara karena Sering Dihina

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |03:00 WIB
Sadis! Tetangga Nekat Bunuh dan Rampok Istri Pengacara karena Sering Dihina
Tetangga Nekat Bunuh dan Rampok Istri Pengacara karena Sering Dihina
A
A
A

INDRAMAYU - Kasus pembunuhan disertai perampokan dan penculikan terhadap istri seorang pengacara membuat heboh warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tersangka merupakan tetangga korban dan nekat melakukan kejahatan tersebut karena sakit hati sering dihina.

Tim gabungan Resmob dan Jatanras Polres Indramayu menangkap kedua tersangka berinisial VSS dan NW pada Rabu (4/11/2026). Keduanya tinggal di belakang rumah korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menduga aksi tersebut telah direncanakan. Kedua pelaku diduga menganiaya korban menggunakan palu hingga enam kali pada bagian kepala. 

"Palu itu milik pribadi karena dia baru selesai mengerjakan pekerjaan di rumah tersebut," ujar Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muchammad Arwin Bachar. 

Setelah itu, mereka membawa korban dan sejumlah barang milik korban menggunakan mobil. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian membakar mobil korban di kawasan Hutan Cikamurang, Indramayu. 

Polisi mengungkap motif sementara pembunuhan dan perampokan tersebut karena dendam pribadi. Kedua tersangka diduga sakit hati karena kerap mendapat hinaan dari korban. 

Saat menangkap kedua tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya mobil, perhiasan emas, pakaian korban, handphone (HP) milik pelaku, serta palu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/340/3251828//perampokan-Uo31_large.jpg
Istri Pengacara Dirampok Lalu Dibunuh, Mobil hingga Emas Setengah Kilogram Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/340/3251800//korban_mutilasi-H1e8_large.jpg
Tes DNA Ungkap Identitas Serpihan Tulang Korban Mutilasi Madiun, Ini Hasilnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/338/3251794//polisi_membeberkan_kasus_pembunuhan_bocah_20_bulan_di_kebayoran_lama-Aa6v_large.jpg
Bocah 20 Bulan Dibunuh Ortu di Jaksel Alami Gizi Buruk, Tubuh Penuh Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/338/3251755//ilustrasi-DNYt_large.jpg
Terungkap, Motif Ekonomi Jadi Alasan Ortu Bunuh Bocah 20 Bulan di Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/338/3251622//dokter_forensik-GJe3_large.jpg
Batita Tewas di Toilet Pasar Kebayoran Lama, Dokter Forensik: Ada Luka Lebam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/338/3251610//pembunuhan-bYlE_large.jpg
Sadis! Kronologi Pembunuhan Bayi 20 Bulan, Disiksa Dalam Toilet Lalu Dikubur Pakai Kresek di Benhil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement