Istri Pengacara Dirampok Lalu Dibunuh, Mobil hingga Emas Setengah Kilogram Raib

INDRAMAYU – Hajah Komariah, istri pengacara menjadi korban perampokan dan pembunuhan di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (3/11/2026). Mobil, uang tunai ratusan juta rupiah, serta emas seberat setengah kilogram milik korban raib.

Berdasarkan rekaman yang diperoleh, kendaraan milik Komariah sempat melintas di Jalan Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, pada Senin 2 November malam menjelang dini hari. Kendaraan tersebut diduga telah dikuasai pelaku dan membawa jasad perempuan berusia 45 tahun itu dari rumahnya di Desa Kalianyar.

Peristiwa perampokan dan pembunuhan diduga terjadi pada Senin saat korban berada seorang diri di rumah. Pelaku diperkirakan berjumlah tiga orang.

Di dalam rumah dipenuhi bercak darah. Beberapa lemari juga terlihat dalam kondisi berantakan. Ironisnya, mobil jenis MPV beserta jasad korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan hutan jati Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, pagi tadi.

Kejadian tersebut baru diketahui keluarga setelah anak korban pulang sekolah. Saat itu, sang anak mengira ibunya sedang keluar rumah.