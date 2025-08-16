Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |15:40 WIB
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
Nenek di Malang, Jawa Timur tewas bersimbah darah diduga dirampok (Foto: Avirista M/Okezone)
MALANG – Seorang nenek di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur tewas diduga menjadi korban perampokan. Korban diketahui bernama Sunah (75), warga Dusun Krajan RT 8 RW 4 Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon.

Informasi dihimpun, peristiwa ini terjadi pada Jumat 15 Agustus 2025 sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, korban ditemukan anaknya yang curiga karena tidak ada aktivitas sang ibu di rumahnya.

Kepala Desa (Kades) Pujon Kidul, Muhammad Ismail Mahfudz, membenarkan adanya dugaan perampokan yang menimpa warganya. Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam atau seusai Sholat Isya.

"Benar, tadi malam itu korban indikasinya dirampok, pencurian dan kekerasan, korban satu orang usia 75 tahun atas nama Sunah," kata Muhammad Ismail Mahfudz, Sabtu (16/8/2025).

Korban diketahui tinggal sendirian di rumah, sedangkan anaknya tinggal di RT 19 yang masih satu desa dengan korban. Anaknya curiga karena korban diketahui tidak keluar rumah beraktivitas sepanjang hari Jumat kemarin.

