Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Satu Keluarga Tewas dengan Luka Senjata Tajam

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |08:25 WIB
Tragis! Satu Keluarga Tewas dengan Luka Senjata Tajam
Kasus Pembunuhan (Foto: Okezone)
A
A
A

SITUBONDO - Warga Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, digegerkan dengan tewasnya satu keluarga yang ditemukan di dalam rumah mereka, pada Minggu 28 Desember 2025. Ketiga korban terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak.

Korban diketahui bernama Kasim (55), istrinya Suningsih (42), serta anak perempuan mereka Nia (20) yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiganya ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di beberapa bagian tubuh.

Berdasarkan informasi di lapangan, ketiga korban ditemukan di lokasi yang berbeda di dalam rumah. Suningsih dan Nia ditemukan tak bernyawa di dalam kamar, sementara Kasim ditemukan tewas di kamar mandi.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh ayah kandung Suningsih yang datang ke rumah korban. Ia terkejut saat menemukan ketiganya sudah tidak bernyawa, kemudian memberi tahu warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Besuki.

Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap motif serta pelaku pembunuhan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190601//penangkapan-RA6J_large.jpg
Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement