Tragis! Satu Keluarga Tewas dengan Luka Senjata Tajam

SITUBONDO - Warga Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, digegerkan dengan tewasnya satu keluarga yang ditemukan di dalam rumah mereka, pada Minggu 28 Desember 2025. Ketiga korban terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak.

Korban diketahui bernama Kasim (55), istrinya Suningsih (42), serta anak perempuan mereka Nia (20) yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiganya ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di beberapa bagian tubuh.

Berdasarkan informasi di lapangan, ketiga korban ditemukan di lokasi yang berbeda di dalam rumah. Suningsih dan Nia ditemukan tak bernyawa di dalam kamar, sementara Kasim ditemukan tewas di kamar mandi.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh ayah kandung Suningsih yang datang ke rumah korban. Ia terkejut saat menemukan ketiganya sudah tidak bernyawa, kemudian memberi tahu warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Besuki.

Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap motif serta pelaku pembunuhan.