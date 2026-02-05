Mantan Suami Jill Biden Didakwa Bunuh Istri, Terancam Penjara Seumur Hidup!

DELAWARE – William Stevenson, mantan suami mantan Ibu Negara Amerika Serikat Jill Biden, ditangkap dan didakwa atas pembunuhan terhadap istrinya saat ini, Linda Stevenson. Penangkapan dilakukan di negara bagian Delaware menyusul penyelidikan atas kematian korban pada Desember lalu.

Stevenson (77) didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Linda Stevenson (64). Ia kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Howard Young, Delaware, setelah gagal memenuhi jaminan sebesar 500.000 dolar AS, sebagaimana disampaikan Kepolisian New Castle County dalam pernyataan resmi, seperti dilansir dari rt.com, Kamis (5/2/2026).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan selama beberapa pekan. Polisi belum mengungkap secara rinci penyebab kematian korban. Namun, pihak berwenang sebelumnya menyatakan petugas kepolisian merespons laporan perselisihan rumah tangga pada 28 Desember di sebuah rumah di kawasan Wilmington.

Saat tiba di lokasi, polisi menemukan seorang perempuan dalam kondisi tidak sadarkan diri di ruang tamu. Korban sempat mendapat upaya pertolongan, namun dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.