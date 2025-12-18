Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!

PASURUAN - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengungkap kemungkinan adanya lebih dari satu pelaku, dalam kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Faradilah Amalia Najwa (21), yang terjadi di wilayah Pasuruan.

Selain mengamankan seorang anggota polisi Polres Probolinggo berinisial AS atau Agus Sulaiman, penyidik kini terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap dugaan keterlibatan pelaku lainnya serta mendalami motif pembunuhan tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan hingga saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui Subdit Jatanras masih melakukan pengembangan penyidikan dan penyelidikan secara intensif.

"Saat ini penyidik Reskrimum Jatanras Polda Jatim masih melakukan pengembangan penyidikan dan penyelidikan, termasuk mencari kemungkinan adanya pelaku lain. Dugaan sementara, tindak pidana pembunuhan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang," ujar Jules Abraham Abast.