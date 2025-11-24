Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?

JAKARTA – Kakek Alvaro Kiano, Tugimin, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (24/11/2025) sore. Namun, hingga kini belum diketahui alasan pasti kedatangannya.

"Saya dipanggil ke sini, tapi belum tahu kenapanya," ujar Tugimin di lokasi, Senin (24/11/2025).

Ia mengatakan, bahwa dirinya tiba di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 17.30 WIB untuk memenuhi panggilan dari polisi. Meski begitu, ia belum mengetahui alasan penyidik memintanya hadir.

Tugimin terlihat mengenakan kaus putih, jaket hitam, dan peci hitam. Ia belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena harus terlebih dahulu bertemu dengan pihak kepolisian untuk mengetahui tujuan pemanggilan tersebut.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan rencananya akan menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan penculikan sekaligus pembunuhan terhadap Alvaro Kiano pada Senin (24/11/2025). Namun, waktu pelaksanaan konferensi pers belum dipastikan.

(Awaludin)