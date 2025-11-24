Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap fakta terbaru terkait tewasnya ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho (6), Alex Iskandar. Polisi menyebut Alex diduga bunuh diri di dalam ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan Alex mengakhiri hidupnya pada Minggu 23 November 2025 dini hari.

“Yang bersangkutan diduga bunuh diri di dalam ruang konseling,” kata Budi kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Budi juga membantah isu bahwa terduga pelaku tewas di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.

“Bukan di sel tahanan,” ujarnya.

Sebelumnya, nenek Alvaro Kiano, Sayem, mengaku menerima kabar dari kepolisian bahwa terduga pelaku yang menyebabkan cucunya meninggal dunia juga telah meninggal. Alex, ayah tiri Alvaro, disebut meninggal karena bunuh diri.

“Bapak tirinya Alvaro, namanya Alex, katanya meninggal bunuh diri. Terus kuburannya itu kakeknya belum yakin jelas, itu benar tersangka Alex atau bukan. Makanya nanti dari polda, polres mau selidiki soalnya kakeknya enggak percaya, soalnya dikasih tahu cuma kuburannya saja,” ujar Sayem, Senin (24/11/2025).