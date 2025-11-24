Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |17:50 WIB
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap fakta terbaru terkait tewasnya ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho (6), Alex Iskandar. Polisi menyebut Alex diduga bunuh diri di dalam ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan Alex mengakhiri hidupnya pada Minggu 23 November 2025 dini hari.

“Yang bersangkutan diduga bunuh diri di dalam ruang konseling,” kata Budi kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Budi juga membantah isu bahwa terduga pelaku tewas di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.

“Bukan di sel tahanan,” ujarnya.

Sebelumnya, nenek Alvaro Kiano, Sayem, mengaku menerima kabar dari kepolisian bahwa terduga pelaku yang menyebabkan cucunya meninggal dunia juga telah meninggal. Alex, ayah tiri Alvaro, disebut meninggal karena bunuh diri.

“Bapak tirinya Alvaro, namanya Alex, katanya meninggal bunuh diri. Terus kuburannya itu kakeknya belum yakin jelas, itu benar tersangka Alex atau bukan. Makanya nanti dari polda, polres mau selidiki soalnya kakeknya enggak percaya, soalnya dikasih tahu cuma kuburannya saja,” ujar Sayem, Senin (24/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185584//viral-X0Fq_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Ternyata Tewas di Dalam Tahanan, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185538//kakek_alvaro-97DH_large.jpg
Keluarga Tak Sangka Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185523//penculikan-1UvN_large.jpg
Dapat Kabar Cucunya Meninggal, Nenek Alvaro Pingsan Tak Kuat Tahan Kesedihan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement