HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling, Penyidik Masih Diperiksa Propam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:21 WIB
JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, memastikan penyidik yang mengawal ayah tiri Alvaro Kiano hingga kini masih diperiksa Bid Propam Popda Metro Jaya untuk mendalami ada tidaknya unsur kelalaian ataupun kealpaan dalam kasus bunuh dirinya ayah tiri Alvaro tersebut.

1. Penyidik Masih Diperiksa Propam

"Sampai saat ini masih dilakukan penyidikan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya terkait kekeliruan atau kesengajaan atau kealpaan dari piket serse pada saat itu sehingga terjadi tersangka meninggal dunia dengan cara gantung diri di ruang konseling," ujarnya pada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, saat ayah tiri Alvaro, AI meninggal dengan cara bunuh diri di ruang konseling Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu AI telah berstatus sebagai tersangka. Namun, AI belum dimasukkan ke dalam ruang tahanan lantaran harus melalui prosedur dahulu.

"Ada tahapan-tahapan, salah satunya melakukan pemeriksaan kesehatan terkait orang dimasukkan di ruang tahanan karena kita harus mengetahui kesehatannya sehat atau tidak untuk bisa dilakukan penahanan. Kami juga harus berpikir jangan sampai dia mengidap penyakit menular ataupun penyakit lain yang seharusnya tidak boleh disatukan dengan tahanan lain," tuturnya.

Dia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan itu dilakukan hingga larut malam. Penyidik lantas mengistirahatkan AI di sofa yang ada di ruang konseling. Hingga akhirnya, ayah tiri Alvaro itu gantung diri.

 

