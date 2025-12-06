1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan lebih dari 1.600 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (6/12/2025). Kegiatan ibadah yang diperkirakan dihadiri sekitar 75.000 jemaat ini menjadi salah satu agenda besar menjelang Natal di Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan seluruh personel diterjunkan untuk memberikan pelayanan terbaik, mulai dari layanan informasi, penyeberangan, pengaturan lalu lintas, hingga layanan kesehatan.

“Fokus kami adalah memberikan pelayanan yang ramah dan mudah diakses oleh seluruh jemaat agar mereka dapat beribadah dengan nyaman,” kata Budi.

Ia menjelaskan pelayanan melibatkan unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, tenaga medis, hingga relawan. Petugas ditempatkan di titik keramaian dan pintu masuk untuk membantu jemaat, termasuk lansia dan keluarga dengan anak kecil.

“Kami mengimbau jemaat datang lebih awal sebelum acara dimulai. Pos pelayanan terpadu juga kami siapkan bagi yang membutuhkan,” ujarnya.