INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Negara Bergerak Cepat Tangani Bencana, Indonesia Bangsa yang Kuat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |04:06 WIB
Prabowo: Negara Bergerak Cepat Tangani Bencana, Indonesia Bangsa yang Kuat
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan mampu menghadapi berbagai cobaan, termasuk bencana alam yang tengah melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada acara Doa Bersama memperingati Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Kita berkumpul di saat sebagian saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sedang mengalami musibah. Musibah ini adalah sesuatu yang kita rasakan penderitaan dan tantangan yang dihadapi saudara-saudara kita di sana,” ujar Prabowo.

Namun demikian, Presiden menekankan bahwa setiap cobaan justru membuktikan ketangguhan bangsa Indonesia.

“Bangsa kita ternyata adalah bangsa yang besar dan kuat. Kita mengalami cobaan, badai, dan bencana, tapi bangsa kita tetap kuat, tetap utuh, dan mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi,” lanjutnya.

 

