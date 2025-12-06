Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan Merata di Ibu Kota

JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu diprediksi mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan sepanjang hari, Sabtu (6/12/2025).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar kawasan Jakarta masih berada pada kondisi udara lembap dengan tingkat kelembapan berkisar 78–99 persen.

Di Administrasi Kepulauan Seribu, cuaca cenderung hujan ringan dengan suhu berada pada rentang 25–27°C, serta kelembapan 81–87 persen. Kondisi serupa juga terjadi di sebagian besar wilayah Jakarta.

Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprakirakan akan diguyur hujan ringan. Suhu di wilayah tersebut berada pada kisaran 23–28°C, dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, mencapai 78–99 persen. Situasi ini membuat aktivitas masyarakat, terutama di pagi dan sore hari, berpotensi terganggu oleh curah hujan yang meningkat.