BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah Jakarta pada hari ini, Jumat (5/12/2025). Hampir seluruh wilayah Jakarta diprediksi diguyur hujan.

1. Diprediksi Hujan

Melansir laman BMKG, hujan turun dengan intensitas ringan diperkirakan melanda Jakarta Pusat. Suhu udara berkisar 25-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 73-93%.

Sementara wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara juga berkisar antara 25-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 76-93 persen.

Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat berkisar 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 72-94 persen.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 71-97%.

Jakarta Timur juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 72-95%.

Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-28 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 79-87 persen.

(Erha Aprili Ramadhoni)