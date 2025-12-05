Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |05:58 WIB
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah Jakarta pada hari ini, Jumat (5/12/2025). Hampir seluruh wilayah Jakarta diprediksi diguyur hujan. 

1. Diprediksi Hujan

Melansir laman BMKG, hujan turun dengan intensitas ringan diperkirakan melanda Jakarta Pusat. Suhu udara berkisar 25-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 73-93%. 

Sementara wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara juga berkisar antara 25-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 76-93 persen. 

Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat berkisar 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 72-94 persen. 

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 71-97%. 

Jakarta Timur juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 72-95%.

Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-28 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 79-87 persen. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100/kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement