Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya

Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, terendam banjir rob. Genangan air merendam sejumlah ruas jalan.

“BPBD mencatat saat ini terdapat 18 RT dan ruas jalan tergenang,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan, Kamis (4/12/2025).

Yohan menjelaskan, jumlah tersebut berdasarkan data pada pukul 16.00 WIB. BPBD melaporkan peringatan banjir rob di Jakut hingga 10 Desember 2025.

"Adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," tutup Yohan.

Berikut sebaran wilayah yang tergenang akibat banjir rob:

Kabupaten Kepulauan Seribu 13 RT

Kepulauan Seribu Utara 10 RT

- Kelurahan Pulau Harapan 10 RT

- Ketinggian 10 CM

- Penyebab: ROB

- Situasi: Masih dalam penanganan

Kepulauan Seribu Selatan 3 RT

- Kelurahan Pulau Pari 3 RT

- Ketinggian 10-20 CM

- Penyebab Rob

- Situasi: Masih dalam penanganan