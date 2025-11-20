Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta masyarakat mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir Ibu Kota dari tanggal 18-26 November 2025 mendatang.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta durasi 18-26 November 2025,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @bpbddkijakarta dilihat Kamis (20/11/2025).

BPBD menyebutkan, berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) Tanggal 18-26 November, adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan Fase Bulan Baru.

“Berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” tulis keterangan BPBD DKI Jakarta.

Oleh karena itu, BPBD mengimbau agar warga masyarakat dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir.