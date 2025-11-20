Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |08:27 WIB
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta masyarakat mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir Ibu Kota dari tanggal 18-26 November 2025 mendatang.

“Waspada banjir pesisir Provinsi DKI Jakarta durasi 18-26 November 2025,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram @bpbddkijakarta dilihat Kamis (20/11/2025).

BPBD menyebutkan, berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) Tanggal 18-26 November, adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan Fase Bulan Baru.

“Berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” tulis keterangan BPBD DKI Jakarta.

Oleh karena itu, BPBD mengimbau agar warga masyarakat dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
banjir Rob Banjir Rob
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178791/bajir_rob-vSit_large.jpg
BPBD Minta Warga Waspada Banjir Rob Akhir Oktober di Pesisir Utara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177717/banjir-dfwx_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Ancam Wilayah Pesisir hingga 4 November, Salah Satunya Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167044/banjir_rob-VXhG_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Intai Pesisir Jakarta pada 1-4 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164392/bmkg-XxwQ_large.jpg
Peringatan Dini: Potensi Banjir Rob di Sejumlah Wilayah Pesisir Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160069/banjir-iqa8_large.jpg
BMKG: Waspada Banjir Rob di Sejumlah Perairan Indonesia pada 2–18 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160027/banjir-Iky6_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Imbas Fase Bulan Purnama Akan Terjang Pesisir Utara Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement