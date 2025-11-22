6 RT di Kepulauan Seribu Terendam Banjir Rob

JAKARTA – Banjir rob melanda kawasan pesisir utara Jakarta pada Sabtu (22/11/2025), membuat 6 RT di Kepulauan Seribu tergenang air dengan ketinggian 10–20 cm.

"Berdasarkan informasi terkini genangan pada pukul 13.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 6 RT dan 1 ruas jalan tergenang," ujar Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, Sabtu.

Menurutnya, 6 RT yang tergenang berada di Kepulauan Seribu, yakni 4 RT di Kepulauan Seribu Utara yang mencakup 2 RT di Pulau Panggang dengan ketinggian air 10 cm, 1 RT di Pulau Kelapa dengan ketinggian 10 cm, dan 1 RT di Pulau Harapan dengan ketinggian 20 cm.

Selanjutnya, 2 RT tergenang di Kepulauan Seribu Selatan, yaitu 1 RT di Pulau Pari dengan ketinggian 10 cm dan 1 RT di Pulau Tidung dengan ketinggian 10 cm.

"Sedangkan ruas jalan tergenang berada di Jl. RE. Martadinata RT 001 RW 012 (Depan JIS), Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok dengan ketinggian 10 cm. Penyebab genangan terjadi karena rob," katanya.