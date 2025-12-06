Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

16 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Rob

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |14:27 WIB
16 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Rob
Banjir rob di Jakarta Utara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan hingga siang ini masih ada 16 RT di Jakarta yang terendam banjir rob. Terdapat pula satu ruas jalan yang masih tergenang.

Banjir rob tersebut menyebabkan kenaikan pintu air pasar ikan menjadi bahaya atau siaga 1 pada Sabtu (6/12/2025) pukul 09.00 WIB, serta memicu beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 16 RT dan 1 ruas jalan yang tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, Sabtu.

Data wilayah terdampak sebagai berikut:

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (11 RT):

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187848/banjir-gASp_large.jpg
Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185176/banjir-Prms_large.jpg
6 RT di Kepulauan Seribu Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185160/banjir-HEAp_large.jpg
Banjir Rob, Jalan Martadinata Jakut Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184678/banjir-B0lp_large.jpg
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178791/bajir_rob-vSit_large.jpg
BPBD Minta Warga Waspada Banjir Rob Akhir Oktober di Pesisir Utara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177717/banjir-dfwx_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Ancam Wilayah Pesisir hingga 4 November, Salah Satunya Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement