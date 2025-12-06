16 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Rob

JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan hingga siang ini masih ada 16 RT di Jakarta yang terendam banjir rob. Terdapat pula satu ruas jalan yang masih tergenang.

Banjir rob tersebut menyebabkan kenaikan pintu air pasar ikan menjadi bahaya atau siaga 1 pada Sabtu (6/12/2025) pukul 09.00 WIB, serta memicu beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 16 RT dan 1 ruas jalan yang tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, Sabtu.

Data wilayah terdampak sebagai berikut:

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (11 RT):