HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Politik Adalah Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |01:20 WIB
Prabowo: Politik Adalah Kehendak Memperbaiki Kehidupan Rakyat!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, bahwa langkah percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus diupayakan selama satu tahun masa pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri acara Doa untuk Bangsa dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Saya sudah satu tahun memimpin pemerintahan. Saya berdiri di sini, di depan rakyat semuanya, di depan saudara-saudara elite politik. Saya berdiri di sini, saya sudah buktikan, dalam satu tahun kita telah mencapai dan mempersembahkan hasil-hasil nyata untuk rakyat kita,” ujar Presiden.

Salah satu program yang disoroti adalah bantuan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menegaskan bahwa program tersebut menunjukkan capaian signifikan.

“Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari tujuh kali Singapura kita kasih makan tiap hari. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk,” jelasnya.

 

