Prabowo Tersentuh Cuplikan Video Almamater Golkar: Kau Pandai Sekali, Lil

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang dinilainya pandai menciptakan suasana yang menyentuh hati. Menurut Prabowo, Bahlil berhasil menampilkan rangkaian acara yang membangkitkan memorinya saat masih aktif sebagai kader Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara doa bersama pada Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk “Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju” di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).

Dalam acara tersebut, ditampilkan cuplikan video Prabowo saat tengah berorasi mengenakan almamater Partai Golkar. Bahkan, video itu juga menampilkan sosok ayahnya, ekonom terkemuka Soemitro Djojohadikoesoemo.

“Beliau memang pintar menarik hati, ya. Video yang dikasih lihat, video aku pakai jaket kuning. Taruh lagi fotonya almarhum bapak saya, waduh tambah jatuh hati. Kau memang pintar sekali, Lil,” ujar Prabowo.