HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Reaksi Pemerintah Cepat Atasi Bencana Sumatera: 50 Helikopter Sedang Bergerak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |21:29 WIB
Prabowo Tegaskan Reaksi Pemerintah Cepat Atasi Bencana Sumatera: 50 Helikopter Sedang Bergerak
Presiden Prabowo (Foto: Okezone/Isra)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani musibah yang melanda kawasan Pulau Sumatera. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, utuh, dan mampu menghadapi berbagai cobaan.

“Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang, rakyat melihat, ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat (5/12/2025).

Prabowo mengatakan, beberapa pihak mungkin tidak menyangka Indonesia mampu mengerahkan begitu banyak helikopter untuk operasi penanganan bencana. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini negara sudah mampu menggerakkan hingga 50 helikopter sekaligus.

“Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. Lima puluh helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah,” tegas Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
