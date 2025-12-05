Usulkan Bentuk Koalisi Permanen di Depan Prabowo, Bahlil: Jangan Koalisi On-Off

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan koalisi permanen. Bahlil menilai koalisi politik seharusnya tidak bersifat sementara dan tidak bubar saat momentum lima tahunan.

Hal itu disampaikan Bahlil di depan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada acara doa bersama dalam rangka Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk “Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju” di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).

Mulanya, Bahlil mengatakan, bahwa waktu terasa cepat karena Pemerintahan Presiden Prabowo telah berjalan satu tahun. Menurutnya, banyak program yang sudah dan sedang dieksekusi, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan swasembada energi.

“Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden, menyangkut energi. Sejak 2008 sampai 2024, lifting kita belum pernah mencapai target APBN. Di tahun 2025 insyaallah Partai Golkar di bawah Presiden akan mewujudkan lifting yang melebihi target APBN. Bahkan solar, di tahun 2026, kita tidak akan impor lagi,” tutur Bahlil.