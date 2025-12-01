Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perintah Bahlil, Legislator Golkar Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |14:33 WIB
Perintah Bahlil, Legislator Golkar Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
Banjir di Sumatera
A
A
A

JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta kadernya untuk bergerak cepat membantu warga yang menjadi korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal, mengirim bantuan logistik ke tiga provinsi terdampak. Bantuan juga didistribusikan melalui struktur DPD Golkar masing-masing provinsi.

“Pak Bahlil meminta seluruh jajaran bergerak cepat. Bencana ini menyangkut kebutuhan dasar warga, jadi harus ditangani segera,” kata Rizki, Senin (1/12/2025).

Sekretaris DPD I Golkar Kepulauan Riau ini memastikan, bantuan bergerak menuju titik pengungsian dan lokasi yang paling terdampak. Di Sumbar, fokus diarahkan pada kebutuhan air bersih dan sanitasi.

Sementara di Aceh dan Sumut, bantuan diprioritaskan untuk kebutuhan pangan, perlengkapan tidur, dan logistik harian para pengungsi.

golkar

Legislator Golkar itu berharap penyaluran bantuan ini dapat membantu warga yang terdampak di tiga provinsi.

“Kita mungkin tidak bisa mencegah bencana, tetapi kita bisa hadir dan membantu. Itu yang kami lakukan,” tutup Rizki Faisal.

 

Halaman:
1 2
      
