Militer AS Ungkap Jumlah Korban dalam Perang dengan Iran, Angkanya Mencapai Ratusan

JAKARTA – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon mengungkap bahwa sekitar 140 tentara AS terluka dalam perang melawan Iran, termasuk delapan yang mengalami luka parah. Hingga Selasa (10/3/2026), setidaknya tujuh anggota militer AS telah dikonfirmasi tewas akibat konflik tersebut.

"Sejak dimulainya Operasi Epic Fury, sekitar 140 anggota militer AS telah terluka selama 10 hari serangan berkelanjutan," kata juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, pada Selasa, sebagaimana dilansir Reuters.

Parnell mengatakan delapan anggota militer yang terluka parah tersebut menerima perawatan medis tingkat tertinggi. Tidak dijelaskan jenis cedera atau luka yang dialami para korban.

Iran telah melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer AS sejak awal konflik pada 28 Februari. Sejumlah negara Teluk yang menampung militer AS juga turut menjadi sasaran serangan rudal dan drone Teheran.

Angka-angka ini memberikan gambaran pertama tentang jumlah korban yang lebih luas di antara pasukan AS setelah serangkaian serangan roket dan drone balasan Iran yang juga menewaskan tujuh tentara di Kuwait dan Arab Saudi.