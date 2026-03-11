Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer AS Ungkap Jumlah Korban dalam Perang dengan Iran, Angkanya Mencapai Ratusan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |05:36 WIB
Militer AS Ungkap Jumlah Korban dalam Perang dengan Iran, Angkanya Mencapai Ratusan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon mengungkap bahwa sekitar 140 tentara AS terluka dalam perang melawan Iran, termasuk delapan yang mengalami luka parah. Hingga Selasa (10/3/2026), setidaknya tujuh anggota militer AS telah dikonfirmasi tewas akibat konflik tersebut.

"Sejak dimulainya Operasi Epic Fury, sekitar 140 anggota militer AS telah terluka selama 10 hari serangan berkelanjutan," kata juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, pada Selasa, sebagaimana dilansir Reuters.

Parnell mengatakan delapan anggota militer yang terluka parah tersebut menerima perawatan medis tingkat tertinggi. Tidak dijelaskan jenis cedera atau luka yang dialami para korban.

Iran telah melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer AS sejak awal konflik pada 28 Februari. Sejumlah negara Teluk yang menampung militer AS juga turut menjadi sasaran serangan rudal dan drone Teheran.

Angka-angka ini memberikan gambaran pertama tentang jumlah korban yang lebih luas di antara pasukan AS setelah serangkaian serangan roket dan drone balasan Iran yang juga menewaskan tujuh tentara di Kuwait dan Arab Saudi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206212//menlu-lCAe_large.jpg
Dikawal Menlu, 22 WNI Dipulangkan dari Iran Tiba di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206110//opini-E6yY_large.jpg
Tiga Skenario Perang Israel-AS vs Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206059//ilustrasi-cARZ_large.jpg
Trump Pertimbangkan Kerahkan Militer AS Ambil Alih Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206041//prabowo-Q62W_large.jpg
Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/340/3206034//viral-eQSW_large.jpg
WNI Jadi Korban Rudal di Selat Hormuz, Istri Kapten Kapal Musaffah Tak Kuasa Tahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206030//pemimpin_tertinggi_iran_mojtaba_khamenei-M3WR_large.jpg
Baru Dipilih, Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei Dilaporkan Terluka dalam Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement