Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, ketahanan energi nasional masih sangat aman di tengah makin memanasnya perang di Timur Tengah antara Amerika-Israel vs Iran. Ribuan orang tewas dalam perang tersebut

Prabowo mengatakan, Indonesia sangat beruntung memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Contohnya sawit, singkong, hingga jagung yang bisa dijadikan sumber energi.

"Kita memiliki karunia besar dari yang Mahakuasa, bahwa kita nanti mampu. Kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita. Dari kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu," ujar Prabowo dalam keterangan yang diterima dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Selasa (10/3/2026).

Selain itu, sumber daya ini juga harus disyukuri sebab membuat kondisi pangan Indonesia sangat aman dan tercukupi. Pangan yang melimpah bahkan membuat pemerintah bisa tetap mempertahankan harga BBM subsidi, meski harga minyak dunia tembus di atas US$100 per barel.

"Kita sangat bersyukur atas karunia yang mahakuasa yang bertahun-tahun saya perjuangkan swasembada pangan. Dalam keadaan harga BBM, kita bersyukur bahwa swasembada (energi) hampir kita capai, kita sudah sampai swasembada beras," katanya.

Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu khawatir di tengah ketidakpastian saat ini. Sebab, menurutnya, Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat besar dibandingkan negara lain.