Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Bahas Swasembada dan Persiapan Lebaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |23:28 WIB
Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Hambalang, Bahas Swasembada dan Persiapan Lebaran
Prabowo kumpulkan sejumlah menteri di Hambalang (Instagram/Sekretariat.kabinet)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden membahas terkait swasembada dan persiapan Idul Fitri.

1. Kumpulkan Menteri

“Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 9 Maret 2026, untuk membahas langkah-langkah strategis nasional dan persiapan jelang hari raya,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam akun @sekretariat.kabinet, Senin (9/3/2026).

Teddy menerangkan, pertemuan tersebut difokuskan pada dua agenda utama pemerintah, yakni swasembada dan persiapan Idul Fitri.

Dari sisi swasembada, pertemuan itu turut membahas perkembangan program swasembada pangan dan swasembada energi serta minyak.

“Progres Swasembada: Mengevaluasi perkembangan program swasembada pangan dan swasembada energi serta minyak,” ujar dia.

Sementara kesiapan idul fitri, Presiden ingin memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG.

“Kesiapan Idul Fitri, memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri,” ungkapnya.

 

