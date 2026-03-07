Bertemu Prabowo, JK Tanya Perjanjian dengan AS hingga Dampak Perang Timteng

JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), mengakui sempat berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Maret 2026 malam.

JK menyampaikan perbincangan tersebut tidak membahas banyak hal. Salah satu topik yang dibicarakan masih terkait lawatan Presiden ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

"Saya cuma sampaikan beberapa, tidak sampai begini. Cuma bicara kenapa kita mempunyai perjanjian, kenapa tarif ini terlalu penting," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).

Selain itu, JK juga sempat menyinggung kondisi geopolitik dunia akibat ketegangan antara AS dan Israel dengan Iran. "Apa akibat dari perang ini (terhadap Indonesia), itu," ujarnya.

(Arief Setyadi )

