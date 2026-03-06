Tangis Haru Prabowo Apresiasi Baznas Salurkan Bantuan untuk Palestina

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti acara silaturahmi Presiden Prabowo Subianto dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Presiden Prabowo tampak meneteskan air mata saat menyampaikan apresiasi mendalam kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atas peran besarnya dalam mengorganisasi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Di momen itu, video dokumentasi bantuan Indonesia diterima oleh warga Palestina pun diputar.

Di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat, suara Prabowo terdengar bergetar saat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia menilai Baznas telah menjadi simbol kepedulian bangsa Indonesia dan umat Islam dalam membantu saudara-saudara di Palestina.

“Luar biasa, terima kasih Baznas. Anda mewakili bangsa Indonesia, Anda mewakili umat Islam di Indonesia,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan, bantuan yang dihimpun dan disalurkan melalui Baznas benar-benar dirasakan oleh masyarakat Palestina yang tengah menghadapi situasi sulit.

“Bantuan Anda sangat dirasakan. Saya berterima kasih atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia atas bantuan saudara Baznas yang mengorganisirnya. Luar biasa, terima kasih,” kata Prabowo dengan suara bergetar.

Prabowo juga mengungkapkan dukungan pemerintah dalam pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut.

“Kita siapkan Hercules, kita siapkan payung. Banyak bahan-bahan yang diterjunkan adalah bahan-bahan melalui Baznas. Terima kasih,” ujarnya.