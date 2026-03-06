Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kumpulkan Ulama, Prabowo Tekankan Persatuan Terkait Memanasnya Konflik Timur Tengah

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |05:46 WIB
Kumpulkan Ulama, Prabowo Tekankan Persatuan Terkait Memanasnya Konflik Timur Tengah
Presiden Prabowo Subianto bertemu ulama di Istana Negara (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang Iran. Penegasan tersebut disampaikan saat Presiden mengumpulkan ratusan ulama, pendakwah, hingga pemimpin pondok pesantren di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Prabowo memberikan pengarahan terkait kondisi geopolitik global serta pentingnya menjaga kebersamaan di dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus kader Muhammadiyah, Zulkifli Hasan.

Ia menyebutkan, Kepala Negara memberikan pengarahan selama tiga jam kepada para tokoh yang hadir. "Intinya mari kita jaga persatuan. Yang paling utama tentu persatuan. Kita menjaga, melindungi seluruh tumpah darah dan rakyat kita. Dalam situasi yang sulit seperti itu, sekali lagi Bapak Presiden menjelaskan pentingnya kebersamaan dan persatuan," kata Zulkifli Hasan usai pertemuan, Kamis.

Zulkifli menambahkan, dalam pertemuan tersebut Presiden juga menjelaskan perkembangan situasi geopolitik global yang sedang terjadi. "Perkembangan geopolitik, dalam negeri. Bapak Presiden tadi (memberikan pengarahan) dari jam 8, sekarang jam 11 (malam). Tiga jam," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia mengatakan, Presiden meminta seluruh pihak menjaga kebersamaan dan komitmen menghadapi berbagai dinamika global.

Muhaimin menyebutkan, Presiden juga menyinggung mengenai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dalam pembahasan tersebut.

"Sehingga, apa pun kondisinya, perang Amerika-Iran, kondisi peta geopolitik, kita tetap kuat bersatu, solid, tidak mudah dipecah belah. Yang penting, semua yang dilakukan Presiden adalah untuk kepentingan nasional. (Bahas BoP) Pasti," ujar Muhaimin.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
