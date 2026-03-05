Momen Prabowo Cium Tangan Pengasuh Ponpes Ploso saat Silaturahmi Ulama di Istana

JAKARTA - Momen penuh penghormatan terjadi saat Presiden Prabowo Subianto, menghadiri acara buka puasa bersama para ulama dan tokoh Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Di tengah suasana hangat yang diiringi lantunan qosidah, Prabowo terlihat mencium tangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri, KH. Nurul Huda Djazuli. Gestur tersebut menjadi simbol penghormatan kepada ulama sekaligus mencerminkan budaya takzim kepada para kiai yang selama ini dijunjung tinggi di kalangan umat Islam Indonesia.

Momen tersebut terjadi saat para tokoh agama dan pimpinan organisasi Islam berkumpul dalam satu forum silaturahmi Ramadhan. Prabowo tampak duduk berdampingan dengan sejumlah ulama terkemuka, di antaranya Rais Aam Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar, serta Pengasuh Pondok Modern Gontor Hasan Abdullah Sahal.

Turut hadir pula Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kafabihi Ali Mahrus, pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Ilham Akbar Habibie, pendakwah Dedeh Rosidah atau Mamah Dedeh, serta pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya.

Selain berbuka puasa bersama, Prabowo dan para ulama juga berdialog santai mengenai berbagai isu kebangsaan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan, mencerminkan eratnya hubungan antara pemerintah dengan para tokoh agama.

Momentum Ramadhan ini menjadi ajang memperkuat silaturahmi serta komunikasi antara Presiden, dan para ulama serta pimpinan organisasi Islam dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.

(Awaludin)

