Buya Yahya: Jadi Presiden Itu Berat, Mari Doakan Pak Prabowo

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |22:16 WIB
Buya Yahya: Jadi Presiden Itu Berat, Mari Doakan Pak Prabowo
Buya Yahya (foto: Okezone)
JAKARTA - Ulama kharismatik, Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya mengajak masyarakat untuk memanjatkan doa bagi Presiden RI Prabowo Subianto, agar diberi kekuatan dan kelapangan dalam menjalankan amanah memimpin bangsa.

Hal itu disampaikan Buya Yahya usai menghadiri undangan Presiden Prabowo dalam acara buka puasa bersama para ulama dan tokoh masyarakat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurut ulama asal Cirebon tersebut, menjadi pemimpin negara bukanlah tugas yang ringan. Di balik berbagai keputusan besar, terdapat tanggung jawab besar yang harus dipikul demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.

“Yang terpenting doa. Karena jadi presiden tidak gampang, berat. Kita harus banyak mendoakan pemimpin kita, bagaimana mereka bisa sukses menjalankan tugasnya,” ujar Buya Yahya.

Ia berharap doa masyarakat dapat menjadi energi kebaikan bagi kepemimpinan nasional sehingga Indonesia tetap berada di jalan yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“Mendoakan agar beliau sukses, beliau berjaya, umat damai, rakyat bahagia,” lanjutnya.

 

