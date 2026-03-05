Sejumlah Ulama Hadiri Buka Puasa Bersama di Istana, Ada Buya Yahya hingga Mamah Dedeh

JAKARTA - Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menghadiri undangan buka puasa bersama yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Beberapa tokoh yang hadir antara lain pendakwah Subky Al Bughuri, dai kondang Mamah Dedeh, ulama Buya Yahya, Ketua Dewan Pembina Majelis Rasulullah Pusat Nabil bin Fuad Al Musawa, serta Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.

Pendakwah Subky Al Bughuri mengatakan dirinya menerima undangan untuk menghadiri acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama di Istana. Ia menyebut belum mengetahui apakah akan ada agenda pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut.

“Kalau di sini alhamdulillah untuk buka puasa bersama. Undangannya silaturahmi dan buka puasa bersama,” kata Subky kepada awak media.

Ia juga mengaku belum mengetahui apakah akan ada diskusi mengenai situasi geopolitik, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, ia menyatakan siap memberikan pandangan jika memang dibutuhkan.

“Kalau memang nanti pendapat kita dibutuhkan, ya pasti kita membantu,” ujarnya.