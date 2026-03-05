Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diundang Prabowo, Pimpinan MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Hadiri Buka Puasa di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |16:25 WIB
Diundang Prabowo, Pimpinan MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Hadiri Buka Puasa di Istana
Tokoh ormas islam mulai berdatangan ke Istana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah pimpinan organisasi Islam mulai tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menghadiri undangan buka puasa bersama yang digelar Presiden Prabowo Subianto, Kamis (5/3/2026).

Dari pantauan Okezone, yang pertama tiba adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, sekitar pukul 15.54 WIB. Setelah itu, hadir pula Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, serta Rais Aam Nahdlatul Ulama, Miftachul Akhyar.

Anwar mengatakan agenda utama kehadirannya di Istana adalah menghadiri acara buka puasa bersama yang diinisiasi Presiden Prabowo.

“Buka puasa bersama,” kata Anwar kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menyebutkan sejumlah tokoh agama dan pimpinan ormas Islam lainnya juga diundang dalam kegiatan tersebut, termasuk mubalig serta pengasuh pondok pesantren besar yang memiliki jaringan luas di Indonesia.

“Ya nanti semua ketua umum ormas Islam, sama mubalig dan pengasuh pondok pesantren, yang pondok pesantren besar dan mempunyai jaringan yang luas,” ujarnya.

 

