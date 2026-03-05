Advertisement
Tokoh Islam Apresiasi Surat Belasungkawa Prabowo atas Wafatnya Ali Khamenei

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |22:03 WIB
JAKARTA - Sejumlah tokoh Islam menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan sikap kemanusiaan sekaligus kepedulian Indonesia terhadap dinamika geopolitik global.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh Islam dan ulama menjelang serta setelah acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Salah satu tokoh yang menyampaikan apresiasi adalah Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie. Ia menilai langkah Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran merupakan sikap yang tepat karena mencerminkan solidaritas sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

“Tepat sekali kemarin Presiden sudah menyampaikan turut berduka kepada seluruh rakyat Iran. Jadi saya rasa kita sebagai negeri muslim terbesar yang menganut Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak bisa menerima pembunuhan biadab,” ujar Jimly.

 

