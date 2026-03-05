Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jimly Asshiddiqie Usul RI Tangguhkan Keanggotaan di BoP Sementara Waktu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |22:30 WIB
Ketua Dewan Penasihat ICMI Jimly Asshiddiqie (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan menangguhkan sementara keterlibatan dalam forum Board of Peace (BoP), di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Menurut Jimly, langkah awal yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Iran atas wafatnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei merupakan sikap yang tepat dari sisi kemanusiaan.

"Saya juga ingin menyampaikan apresiasi. Kemarin beliau sudah membuat pernyataan resmi turut belasungkawa kepada pemerintah Iran atas wafatnya supreme leader. Jadi sangat tepat, terlepas dari soal hubungan kita antar aliran agama atau hubungan dengan Amerika,"  kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia menilai sikap pemerintah Indonesia tersebut mencerminkan nilai dasar bangsa yang berlandaskan Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut Jimly, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tidak bisa mengabaikan kekerasan yang terjadi dalam konflik internasional.

“Kita sebagai negeri muslim terbesar yang menganut Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tentu tidak bisa menerima pembunuhan yang biadab. Saya mengapresiasi Presiden yang setidaknya menyampaikan turut belasungkawa,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
