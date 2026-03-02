Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Narasi BoP Terlibat Konflik AS-Israel dengan Iran, Hasil Cek Fakta: Konten DFK!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |15:53 WIB
Viral Narasi BoP Terlibat Konflik AS-Israel dengan Iran, Hasil Cek Fakta: Konten DFK!
Ilustrasi Hoaks
A
A
A

JAKARTA — Daya kritis warganet kembali diuji dengan unggahan konten yang menggiring opini seolah-olah negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) terlibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Akun Instagram @adian_napitupulu mengunggah postingan foto Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disandingkan dengan foto Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun di bawah foto itu disematkan kalimat, “Hari ini dua negara teman Indonesia di BoP menyerang Iran, situasi yang sulit dipahami.”

Unggahan ini pun disertai dengan caption yang provokatif: “Board of Peace atau Board of War!?”

Konten ini tentu mengandung unsur diseminasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Unggahan tersebut mencoba menggiring bahwa keberadaan BoP bukan untuk urusan perdamaian, melainkan perang.

Padahal, tidak ada kaitan antara BoP dengan konflik AS-Israel dengan Iran. Pendirian BoP jelas bukan sebagai wadah pertemanan antarnegara yang sepaham, melainkan ruang perundingan yang mempertemukan berbagai pihak dengan pandangan berbeda, sebagaimana praktik diplomasi yang tercatat dalam sejarah.

“Tujuan keanggotaan Indonesia di BOP adalah untuk mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, beberapa waktu lalu.

Pemerintah Indonesia sendiri siap mengambil peran sebagai mediator dalam dinamika konflik yang terjadi.

 

