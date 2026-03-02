Mutasi Polri, Irjen Daniel Tahi Digeser Jadi Gubernur Akpol

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan tingkat perwira tinggi hingga menengah. Salah satunya adalah posisi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kasespim Lemdiklat) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam satu Surat Telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026, yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri.

Dalam telegram itu, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga yang tadinya menjabat Kasespim Lemdiklat Polri, nantinya bakal menduduki posisi Gubernur Akpol Lemdiklat Polri.

Sementara Irjen Midi Siswoko yang saat ini menjabat Gubernur Akpol Lemdiklat Polri bakal dimutasi menjadi Kasespim Lemdiklat Polri.

Di sisi lain, Irjen Cahyono Wibowo dimutasi dari jabatan Kepala Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri. Ia sudah memasuki masa pensiun sebagai personel Polri.

Posisi Kakortas Tipidkor ke depannya bakal dijabat Brigjen Totok Suharyanto. Totok sebelumnya menjabat sebagai Dirtindak Kortas Tipidkor.