Kapolri Tunjuk Brigjen Totok Suharyanto Jadi Kakortas Tipidkor Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jabatan di internal Polri. Di antaranya adalah posisi Kakortas Tipidkor.

Kakortas Tipidkor sebelumnya dijabat oleh Irjen Cahyono Wibowo. Ia dimutasi lantaran memasuki masa pensiun sebagai personel Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam satu Surat Telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026, yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri.

Masih dalam telegram itu, posisi Kakortas Tipidkor ke depannya bakal dijabat oleh Brigjen Totok Suharyanto. Totok sebelumnya menjabat Dirtindak Kortas Tipidkor.

Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya penyegaran dan penguatan kelembagaan.

“Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Isir, Minggu (1/3/2026).

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.