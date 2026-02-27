Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Polri dan Masyarakat Sipil Anak Kandung Reformasi!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |11:14 WIB
Kapolri: Polri dan Masyarakat Sipil Anak Kandung Reformasi!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Polri dan masyarakat sipil adalah anak kandung dari reformasi. Sebab itu, Sigit menyinggung adanya tanggung jawab moral bersama untuk mencapai tujuan bangsa. 

"Oleh karena itu, dapat kita pahami bersama bahwa Polri dan masyarakat sipil merupakan anak kandung reformasi, sekaligus hasil dari perjuangan demokrasi bangsa yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal arah perjalanan bangsa," kata Sigit di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026). 

Sigit menyebut, setelah reformasi 1998 ruang partisipasi masyarakat semakin terbuka. Organisasi masyarakat hingga mahasiswa hadir sebagai pilar untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. 

Polri, menurut Sigit, diberikan amanat untuk menjalankan fungsi keamanan untuk memastikan kondusifitas bangsa. Ia menyebut Polri senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman untuk masyarakat dan memelihara Kamtibmas. 

"Hubungan antara Polri dan masyarakat sipil bersifat setara dan harus senantiasa dibangun dengan rasa saling menghargai. Untuk itu, saya titip, jadikan Polisi sebagai mitra dan sahabat dari masyarakat," ujar Sigit. 

